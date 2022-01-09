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Украинцам рассказали, как во время праздников уберечь себя от краж в людных местах

Автор: Роман Мирончук

Рождественские выходные продолжаются и если вы думаете посетить новогодние ярмарки или другие публичные месте, где будет большое скопление людей, то следует позаботиться о сохранности своих вещей.

Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook рассказала, как не стать жертвой мошенников.

Ведь обычно карманники "охотятся" в местах, где много людей, чтобы быть менее заметными.

Как уберечься от воров в людных местах

  • Если вы гуляете с сумкой или рюкзаком, то держите их в руках перед собой, поскольку на плече и на спине воры могут легко открыть их и достать ценные вещи.
  • В людных местах старайтесь не доставать свой кошелек и не демонстрировать его содержание.
  • В такие места также не стоит брать с собой большие суммы денег. Возьмите столько, сколько планируете потратить.
  • Не кладите ценные вещи, телефоны, документы и ключи во внешние карманы одежды, сумок и рюкзаков. Лучше для этого использовать внутренние карманы или поясные сумочки.
  • Будьте особо бдительные, когда к вам подходит незнакомый человек, или же кто-то прижимается в общественном транспорте и толпе.
  • Если вы пользуетесь банковскими картами, то не храните в кошельке вместе с картой и ее пин-код.

Напомним, в киевском супермаркете охранник помог вору обокрасть покупателя.

Ранее под Херсоном грабители вынесли из дома священника церковное имущество с серебром.

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