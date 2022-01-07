Под Херсоном грабители вынесли из дома священника церковное имущество с серебром
Под Херсоном двое мужчин в поселке Каланчак похитили у местного священника церковное имущество - изделия из серебра. После этого злоумышленники решили продать свой "трофей", чтобы разжиться на деньги, но из этого ничего не вышло.
Об этом передали в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.
Как выяснилось, воры повредили окно и влезли в дом настоятеля Свято-Преображенского храма.
После этого злоумышленники украли церковное имущество и серебряные принадлежности. Награбленное мужчины спрятали в лесополосе на время, чтобы впоследствии продать, но были задержаны.
Под Херсоном мужчины обворовали священника (фото: kherson.gp.gov.ua)
Двум фигурантам дела прокуратура сообщила о подозрении за кражу с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса).
В настоящее время решается вопрос об избрании воров меры пресечения.
Ранее мы писали о том, что на Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, который стал "звездой" сети.