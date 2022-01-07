ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Херсоном грабители вынесли из дома священника церковное имущество с серебром

Новина українською →
Херсонская область, Пятница 07 января 2022 16:52
Под Херсоном грабители вынесли из дома священника церковное имущество с серебром Коллаж РБК-Украина: под Херсоном обворовали священника
Автор: Владимир Костырин

Под Херсоном двое мужчин в поселке Каланчак похитили у местного священника церковное имущество - изделия из серебра. После этого злоумышленники решили продать свой "трофей", чтобы разжиться на деньги, но из этого ничего не вышло.

Об этом передали в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

Как выяснилось, воры повредили окно и влезли в дом настоятеля Свято-Преображенского храма.

После этого злоумышленники украли церковное имущество и серебряные принадлежности. Награбленное мужчины спрятали в лесополосе на время, чтобы впоследствии продать, но были задержаны.

Под Херсоном грабители вынесли из дома священника церковное имущество с серебром

Под Херсоном мужчины обворовали священника (фото: kherson.gp.gov.ua)

Двум фигурантам дела прокуратура сообщила о подозрении за кражу с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса).

В настоящее время решается вопрос об избрании воров меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, который стал "звездой" сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Прокуратура
LITE
Рождество Христово 2022: что нужно и нельзя делать в этот праздник
Рождество Христово 2022: что нужно и нельзя делать в этот праздник