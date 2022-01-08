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В киевском супермаркете охранник помог вору обокрасть покупателя (видео)

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Киев, Суббота 08 января 2022 08:49
В киевском супермаркете охранник помог вору обокрасть покупателя (видео) Фото: в Киеве из-за охранника в магазине обворовали покупателя (czk.org.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в супермаркете вор украл вещи посетителей, которые те оставили в камере хранения, а помог злоумышленнику открыть ячейку сотрудник охраны магазина.

Об этом передает "Оперативный" на странице в Facebook.

Случай произошел в районе Академгородка в одном из маркетов сети "Сильпо", который расположен на улице Подлесной, 1.

О ситуации рассказали пострадавшие покупатели. Они после ограбления обратились к администрации торговой точки, и проверили записи с камеры наблюдения возле входа около шкафчика для хранения вещей.

По их словам, после покупок они пришли забрать свои вещи и обнаружили, что в их ячейке в замке торчит ключ, как и у них, но внутри - пусто.

"По камерам видно, что охранник открыл нашу ячейку какому-то типу", - говорится в публикации.

Вероятно, злоумышленник наврал секьюрити, что якобы потерял ключ, а теперь не может забрать "свои вещи". Охранник поверил и открыл ячейку при помощи своего дубликата.

Также обворованные посетители супермаркета пожаловались, что после инцидента охрана "еще и позволила себе общаться некорректно".

Что касается вора, то он разжился на маску и туалетную воду.

"Может, кто узнает этого любителя чужого?" - спрашивают граждане, предупредив о воре, промышляющем в супермаркетах.

Видео: в Киеве в "Сильпо" вор при помощи охранника стащил чужие вещи из камеры хранения

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о схеме развода с бабушкой возле супермаркета.

Также мы писали, что в Киеве наглый мошенник наживался на желающих помочь ветеранам АТО.

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