Українцям розповіли, як під час свят вберегти себе від крадіжок у людних місцях
Різдвяні вихідні тривають і якщо ви думаєте відвідати новорічні ярмарки або інші публічні місці, де буде велике скупчення людей, то слід подбати про збереження своїх речей.
Патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook розповіла, як не стати жертвою шахраїв.
Адже зазвичай кишенькові злодії "полюють" в місцях, де багато людей, щоб бути менш помітними.
Як уберегтися від злодіїв у людних місцях
- Якщо ви гуляєте з сумкою або рюкзаком, то тримайте їх в руках перед собою, оскільки на плечі і на спині злодії можуть легко відкрити їх і дістати цінні речі.
- У людних місцях намагайтеся не діставати свій гаманець і не демонструвати те, що в ньому є.
- У такі місця також не варто брати з собою великі суми грошей. Візьміть стільки, скільки плануєте витратити.
- Не кладіть цінні речі, телефони, документи і ключі в зовнішні кишені одягу, сумок і рюкзаків. Краще для цього використовувати внутрішні кишені або поясні сумочки.
- Будьте особливо пильні, коли до вас підходить незнайома людина, або хтось притискається в громадському транспорті і натовпі.
- Якщо ви користуєтеся банківськими картами, то не зберігайте в гаманці разом з картою і її пін-код.