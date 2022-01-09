RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українцям розповіли, як під час свят вберегти себе від крадіжок у людних місцях

Автор: Роман Мирончук

Різдвяні вихідні тривають і якщо ви думаєте відвідати новорічні ярмарки або інші публічні місці, де буде велике скупчення людей, то слід подбати про збереження своїх речей.

Патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook розповіла, як не стати жертвою шахраїв.

Адже зазвичай кишенькові злодії "полюють" в місцях, де багато людей, щоб бути менш помітними.

Як уберегтися від злодіїв у людних місцях

  • Якщо ви гуляєте з сумкою або рюкзаком, то тримайте їх в руках перед собою, оскільки на плечі і на спині злодії можуть легко відкрити їх і дістати цінні речі.
  • У людних місцях намагайтеся не діставати свій гаманець і не демонструвати те, що в ньому є.
  • У такі місця також не варто брати з собою великі суми грошей. Візьміть стільки, скільки плануєте витратити.
  • Не кладіть цінні речі, телефони, документи і ключі в зовнішні кишені одягу, сумок і рюкзаків. Краще для цього використовувати внутрішні кишені або поясні сумочки.
  • Будьте особливо пильні, коли до вас підходить незнайома людина, або хтось притискається в громадському транспорті і натовпі.
  • Якщо ви користуєтеся банківськими картами, то не зберігайте в гаманці разом з картою і її пін-код.

Нагадаємо, в київському супермаркеті охоронець допоміг злодієві обікрасти покупця.

Раніше під Херсоном грабіжники винесли з будинку священика церковне майно зі сріблом.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенничествозлодій