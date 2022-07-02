Украинцам рассказали, как ускорить получение пенсий

Пенсия в Украине засчитывается скорее через банк, чем в отделениях "Укрпочты". Для того, чтобы получать пенсию через банк, нужно подать только заявление.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
По данным, на пенсионные выплаты за июнь направлено 51,2 млрд грн (финансирование завершено 24 июня), в том числе 12,0 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,2 млрд грн - через уполномоченные банки.
Также уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. А "Укрпочта" по состоянию на 26 июня доставила лишь 76,98% профинансированных сумм за июнь. Таким образом, пенсионеры, получающие выплаты на карточки, получают деньги быстрее.
Сделать это очень легко, нужно подать лишь заявление.
Сделать это можно лично, придя в отделение Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг.
Во втором случае процедура подачи заявление не составляет значительных трудностей (но только в том случае, если у пенсионера есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Нужно зайти в личный кабинет с помощью КЭП и в разделе "Относительно пенсионного обеспечения" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело".
После этого нужно выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии:
Также заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины и ждать поступления пенсии на банковскую карточку.
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