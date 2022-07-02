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Украинцам рассказали, как ускорить получение пенсий

Как изменить способ получения пенсии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Пенсия в Украине засчитывается скорее через банк, чем в отделениях "Укрпочты". Для того, чтобы получать пенсию через банк, нужно подать только заявление.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

По данным, на пенсионные выплаты за июнь направлено 51,2 млрд грн (финансирование завершено 24 июня), в том числе 12,0 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,2 млрд грн - через уполномоченные банки.

Также уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. А "Укрпочта" по состоянию на 26 июня доставила лишь 76,98% профинансированных сумм за июнь. Таким образом, пенсионеры, получающие выплаты на карточки, получают деньги быстрее.

Как изменить способ получения выплат

Сделать это очень легко, нужно подать лишь заявление.

Сделать это можно лично, придя в отделение Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг.

Во втором случае процедура подачи заявление не составляет значительных трудностей (но только в том случае, если у пенсионера есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Нужно зайти в личный кабинет с помощью КЭП и в разделе "Относительно пенсионного обеспечения" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело".

После этого нужно выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии:

  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • реквизитов, предоставленных банком (в случае избрания выплаты через банк).

Также заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины и ждать поступления пенсии на банковскую карточку.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 июля выросла минимальная пенсия.

Также мы писали, урежут ли пенсии в Украине из-за войны.

Кроме того, читайте, как оформить пенсию на оккупированной территории.

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