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Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить

Новина українською →
Украина, Пятница 01 июля 2022 07:45
Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить Фото: минимальная пенсия выросла в Украине на 93 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 июля 2022 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это первое повышение за этот год, и оно касается только неработающих пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Согласно закону, минимальная пенсия вырастет на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен. Также с 1 июля вырастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

Обычно минимальная пенсия повышается дважды в год - в июле и декабре. Второе повышение запланировано на 1 декабря. Всего же минимальная пенсия вырастет в 2022 году на 8,2% - с 1934 до 2093 грн. При этом инфляция превысит 20%.

Напомним, пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды. Основания для перерасчета назначенных пенсий определены законодательством Украины. В 2022 году изменение размера выплат запланировано на 1 июля, 1 октября и 1 декабря.

По данным ПФУ, средний размер пенсии за первый квартал 2022 года вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен на 1 апреля.

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