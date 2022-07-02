Українцям розповіли, як прискорити отримання пенсій

За даними, на пенсійні виплати за червень спрямовано 51,2 млрд грн (фінансування завершено 24 червня), у тому числі 12,0 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 39,2 млрд грн - через уповноважені банки.

Також уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. А "Укрпошта" станом на 26 червня доставила лише 76,98% профінансованих сум за червень. Таким чином, пенсіонери, які отримують виплати на картки, отримують гроші швидше .

Як змінити спосіб отримання виплат

Зробити це дуже легко, потрібно подати лише заяву.

Зробити це можна особисто, прийшовши до відділення Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг.

У другому випадку процедура подання заява не складає значних труднощів (але тільки в тому випадку, якщо у пенсіонера є кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Потрібно зайти в особистий кабінет за допомогою КЕП та у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати підрозділ "Внесення змін до пенсійної справи".

Після цього потрібно вибрати вкладку "Заява на зміну способу виплати пенсії", заповнити всі обов'язкові поля та прикріпити скан-копії:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).

Також заяву зі скан-копіями документів необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України та чекати надходження пенсії на банківську картку.