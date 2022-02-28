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Украинцам рассказали, как сопротивляться колоннам врага

Автор: Роман Мирончук

На фоне сообщений о поступлении колонн оккупантов с севера Украины, гражданское население призвали к организованному сопротивлению.

Об этом сообщает Территориальная оборона ВСУ на своей странице в Facebook.

Как сопротивляться колоннам врага

1. Выставляйте дозоры, чтобы видеть движение колонн.

2. Получив информацию о направлении движения, любым образом перекройте дорогу.

3. Взорвите мост или заблокируйте грузовым транспортом движение.

4. Когда колонна остановится - забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.

5. Пленных, которых удалось захватить в бою, записывайте на видео. Это деморализует оккупантов. Или ведите прямые трансляции в социальных сетях - это ободряет ваших собратьев.

6. Женщинам и подросткам вдоль движения колонны размещать плакаты: "Вас здесь ждет только смерть" и другого угрожающего содержания.

7. Не бойтесь - они боятся вас больше.

8. Мы победим.

Напомним, защитники Ирпеня отбили очередную атаку российских войск. Силы территориальной обороны отразили атаку и не дали оккупанту осуществить переправу в районе Демидова.

Мы также писали о том, что по данным Херсонской областной государственной администрации, российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона в качестве живого щита.

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