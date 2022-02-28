Защитники Ирпеня отбили очередную атаку российских войск: сожжена новая техника врага
Российские войска в очередной попытались захватить Ирпень, чтобы продолжить наступление на Киев. Силы территориальной обороны отразили атаку и не дела оккупанту навести переправу в районе Демидова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"На Полесье в направлении Киева враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе Демидов", - говорится в сообщении.
Как отметили в Генштабе, силы территориальной обороны отразили очередную попытку российского оккупанта захватить Ирпень. Украинские защитники уничтожили новую технику противника.
"По всем направлениям танковые и механизированные подразделения ВСУ при поддержке артиллерии удерживают оборону определенных рубежей", - добавили в Генштабе.
Напомним, 27 февраля российские оккупанты попытались захватить Ирпень и потерпели поражение.
Отметим, во время вчерашних боев за Ирпень военные взорвали мост в направлении Бучи.
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