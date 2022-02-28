Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона в качестве живого щита, - ОГА

Российские оккупанты планируют использовать жителей Херсона в качестве живого щита для захвата украинских городов. В ближайшее время противник хочет организовать "эвакуацию" горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию .

Отмечается, что оккупанты завладели украинской военной формой и под видом сил территориальной обороны планируют организовать "эвакуацию" жителей Херсона. Противни хочет собрать мирных граждан и на автобусах отправить в Киев. Сопровождать колонну будет вражеская техника.

"Поэтому просим не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ (Вооруженные силы Украины - ред.), ТрО, правоохранители не планируют ее проводить", - предупредили в ОГА.

Там напомнили, что эвакуацию населения проводят только местные власти. Также жителей Херсона призвали не вестись на фейки и провокации, и доверять только официальным источникам информации.