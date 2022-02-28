ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона в качестве живого щита, - ОГА

Новина українською →
Херсон, Понедельник 28 февраля 2022 01:36
Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона в качестве живого щита, - ОГА Фото: оккупанты хотят использовать жителей Херсона как живой щит (twitter.com/GeneralStaffUA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты планируют использовать жителей Херсона в качестве живого щита для захвата украинских городов. В ближайшее время противник хочет организовать "эвакуацию" горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию.

Отмечается, что оккупанты завладели украинской военной формой и под видом сил территориальной обороны планируют организовать "эвакуацию" жителей Херсона. Противни хочет собрать мирных граждан и на автобусах отправить в Киев. Сопровождать колонну будет вражеская техника.

"Поэтому просим не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ (Вооруженные силы Украины - ред.), ТрО, правоохранители не планируют ее проводить", - предупредили в ОГА.

Там напомнили, что эвакуацию населения проводят только местные власти. Также жителей Херсона призвали не вестись на фейки и провокации, и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в Украине с начала нападения России погибли более 350 мирных жителей, в том числе 14 детей.

Боевые действия на территории Украины продолжаются пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина