Українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога

На тлі повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, цивільне населення закликали до організованого опору.
Про це повідомляє Територіальна оборона ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.
1. Виставляйте дозори, щоб бачити рух колон.
2. Отримавши інформацію про напрямок руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.
3. Підривайте міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.
4. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова і вогнем зі стрілецької зброї.
5. Полонених, яких вдалося захопити в бою, записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.
6. Жінкам і підліткам уздовж руху колони розміщувати плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.
7. Не бійтеся - вони бояться вас більше.
8. Ми переможемо.
Нагадаємо, захисники Ірпеня відбили чергову атаку російських військ. Сили територіальної оборони відбили атаку і не дали окупанту здійснити переправу в районі Демидова.
Ми також писали про те, що за даними Херсонської обласної державної адміністрації, російські окупанти хочуть використовувати жителів Херсона в якості живого щита.