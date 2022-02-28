Українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога

Як чинити опір колонам ворога

1. Виставляйте дозори, щоб бачити рух колон.

2. Отримавши інформацію про напрямок руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.

3. Підривайте міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.

4. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова і вогнем зі стрілецької зброї.

5. Полонених, яких вдалося захопити в бою, записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.

6. Жінкам і підліткам уздовж руху колони розміщувати плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.

7. Не бійтеся - вони бояться вас більше.

8. Ми переможемо.