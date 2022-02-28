Украинцам рассказали, как сопротивляться колоннам врага
На фоне сообщений о поступлении колонн оккупантов с севера Украины, гражданское население призвали к организованному сопротивлению.
Об этом сообщает Территориальная оборона ВСУ на своей странице в Facebook.
Как сопротивляться колоннам врага
1. Выставляйте дозоры, чтобы видеть движение колонн.
2. Получив информацию о направлении движения, любым образом перекройте дорогу.
3. Взорвите мост или заблокируйте грузовым транспортом движение.
4. Когда колонна остановится - забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.
5. Пленных, которых удалось захватить в бою, записывайте на видео. Это деморализует оккупантов. Или ведите прямые трансляции в социальных сетях - это ободряет ваших собратьев.
6. Женщинам и подросткам вдоль движения колонны размещать плакаты: "Вас здесь ждет только смерть" и другого угрожающего содержания.
7. Не бойтесь - они боятся вас больше.
8. Мы победим.
Напомним, защитники Ирпеня отбили очередную атаку российских войск. Силы территориальной обороны отразили атаку и не дали оккупанту осуществить переправу в районе Демидова.
Мы также писали о том, что по данным Херсонской областной государственной администрации, российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона в качестве живого щита.