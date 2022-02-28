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Українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога

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Понеділок 28 лютого 2022 06:32
Українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога Фото: Територіальна оборона закликає українців до опору (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

На тлі повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, цивільне населення закликали до організованого опору.

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

Як чинити опір колонам ворога

1. Виставляйте дозори, щоб бачити рух колон.

2. Отримавши інформацію про напрямок руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.

3. Підривайте міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.

4. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова і вогнем зі стрілецької зброї.

5. Полонених, яких вдалося захопити в бою, записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.

6. Жінкам і підліткам уздовж руху колони розміщувати плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.

7. Не бійтеся - вони бояться вас більше.

8. Ми переможемо.

Нагадаємо, захисники Ірпеня відбили чергову атаку російських військ. Сили територіальної оборони відбили атаку і не дали окупанту здійснити переправу в районі Демидова.

Ми також писали про те, що за даними Херсонської обласної державної адміністрації, російські окупанти хочуть використовувати жителів Херсона в якості живого щита.

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