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Украинцам рассказали, как получить субсидию на "коммуналку": инструкция от Минсоцполитики

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Вторник 12 октября 2021 10:54
Украинцам рассказали, как получить субсидию на "коммуналку": инструкция от Минсоцполитики Как получить субсидию на "коммуналку" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Субсидии в Украине получат около трех миллионов заявителей. Их количество увеличится во время отопительного сезона.

Об этом "Сегодня" рассказал заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко.

Что нужно для получения субсидии

Для оформления субсидии нужно подать заявление и декларацию. Эти документы можно распечатать на сайте Минсоцполитики, или же обратиться в орган соцзащиты населения.

Документы нужно подавать прямо сейчас, а субсидия будет назначена до конца отопительного периода, то есть до апреля. Повторно обращаться не нужно, когда начнется отопительный сезон, органы соцзащиты самостоятельно рассчитают размер соцпомощи на отопительный период.

"Обращаю внимание, что на сегодняшний день, в принципе, определение субсидий происходит в индивидуальном порядке и зависит, с одной стороны, от размера платы за ЖКХ. А на эти показатели влияют и тарифы, и обеспеченность коммунальными услугами. Ведь, кто использует несколько видов жилищно-коммунальных услуг – это все покрывается через программу субсидий. С другой стороны, на размер платы, собственно, влияет тот размер доходов, который получают члены домохозяйства", – сказал Музыченко.

Субсидию можно получить, даже если на жилплощади зарегистрирован украинец, который не проживает в доме или квартире, отметил Музыченко. В таком случае нужно подтвердить это документально, чтобы его доходы не анализировались при назначении субсидии.

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что в этом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 2 тысяч гривен.

Напомним, что перед этим мы публиковали инструкцию, как оформить субсидии онлайн.

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Субсидии в Украине
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