Как оформить субсидии онлайн: вам поможет эта инструкция

Оформить субсидию или пенсию можно будет с помощью приложения "Дия ". Также с помощью приложения можно будет онлайн оформить государственную помощь малообеспеченным семьям, обратиться за другими социальными услугами.

Как оформить субсидию украинцам онлайн, рассказали в Министерстве социальной политики.

Есть три варианта оформления документов:

Для оформления субсидии нужно зарегистрироваться на сайте Минсоцполитики https://subsidii.mlsp.gov.ua/

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Дие" теперь можно распечатать COVID-сертификаты.

А также рассказывали, как проверить онлайн страховой стаж и взносы.