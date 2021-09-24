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Как оформить субсидии онлайн: вам поможет эта инструкция

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Пятница 24 сентября 2021 19:05
Как оформить субсидии онлайн: вам поможет эта инструкция Как оформить субсидию онлайн (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Оформить субсидию или пенсию можно будет с помощью приложения "Дия". Также с помощью приложения можно будет онлайн оформить государственную помощь малообеспеченным семьям, обратиться за другими социальными услугами.

Как оформить субсидию украинцам онлайн, рассказали в Министерстве социальной политики.

Для оформления субсидии нужно зарегистрироваться на сайте Минсоцполитики https://subsidii.mlsp.gov.ua/

Есть три варианта оформления документов:

Первый

  • Регистрация или вход с помощью электронной почты
  • Заполнить и распечатать документы для назначения субсидии
  • Направить документы в электронном виде для предварительного рассмотрения
  • Необходима подача соответствующим образом оформленных документов в бумажном виде

Второй

  • Регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью
  • Заполнить документы для назначения субсидий и распечатать их по необходимости
  • Направить документы в электронном виде на предварительное рассмотрение
  • Быстро и безопасно подать документы в электронной форме, которая признается государством наравне с бумажными документами

Третий

  • Регистрация или вход с идентификацией BankID
  • Заполнить документы для назначения субсидий и распечатать их при необходимости
  • Указываете банк, через который будете получать субсидии
  • Заполнить декларацию о доходах и расходах
  • Направить документы в электронном виде для предварительного рассмотрения
  • Быстро и безопасно подать документы в электронной форме, которая признается государством наравне с бумажными документами

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Дие" теперь можно распечатать COVID-сертификаты.

А также рассказывали, как проверить онлайн страховой стаж и взносы.

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