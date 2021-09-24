Как оформить субсидии онлайн: вам поможет эта инструкция
Как оформить субсидию онлайн (Коллаж РБК-Украина)
Оформить субсидию или пенсию можно будет с помощью приложения "Дия". Также с помощью приложения можно будет онлайн оформить государственную помощь малообеспеченным семьям, обратиться за другими социальными услугами.
Как оформить субсидию украинцам онлайн, рассказали в Министерстве социальной политики.
Для оформления субсидии нужно зарегистрироваться на сайте Минсоцполитики https://subsidii.mlsp.gov.ua/
Есть три варианта оформления документов:
Первый
- Регистрация или вход с помощью электронной почты
- Заполнить и распечатать документы для назначения субсидии
- Направить документы в электронном виде для предварительного рассмотрения
- Необходима подача соответствующим образом оформленных документов в бумажном виде
Второй
- Регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью
- Заполнить документы для назначения субсидий и распечатать их по необходимости
- Направить документы в электронном виде на предварительное рассмотрение
- Быстро и безопасно подать документы в электронной форме, которая признается государством наравне с бумажными документами
Третий
- Регистрация или вход с идентификацией BankID
- Заполнить документы для назначения субсидий и распечатать их при необходимости
- Указываете банк, через который будете получать субсидии
- Заполнить декларацию о доходах и расходах
- Направить документы в электронном виде для предварительного рассмотрения
- Быстро и безопасно подать документы в электронной форме, которая признается государством наравне с бумажными документами
Напомним, ранее мы писали о том, что в "Дие" теперь можно распечатать COVID-сертификаты.
А также рассказывали, как проверить онлайн страховой стаж и взносы.