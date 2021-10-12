Українцям розповіли, як отримати субсидію на "комуналку": інструкція від Мінсоцполітики

Субсидії в Україні отримають близько трьох мільйонів заявників. Їх кількість збільшиться під час опалювального сезону.

Що потрібно для отримання субсидії

Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та декларацію. Ці документи можна роздрукувати на сайті Мінсоцполітики, або ж звернутися до органу соцзахисту населення.

Документи потрібно подавати прямо зараз, а субсидія буде призначена до кінця опалювального періоду, тобто до квітня. Повторно звертатися не потрібно, коли почнеться опалювальний сезон, органи соцзахисту самостійно розрахують розмір соцдопомоги на опалювальний період.

"Звертаю увагу, що на сьогоднішній день, в принципі, визначення субсидій відбувається в індивідуальному порядку і залежить, з одного боку, від розміру плати за ЖКГ. А на ці показники впливають і тарифи, і забезпеченість комунальними послугами. Адже, хто використовує кілька видів житлово-комунальних послуг - це все покривається через програму субсидій. З іншого боку, на розмір плати, власне, впливає той розмір доходів, який отримують члени домогосподарства", - сказав Музиченко.

Субсидію можна отримати, навіть якщо на житлоплощі зареєстрований українець, який не проживає в будинку або квартирі, зазначив Музиченко. У такому випадку потрібно підтвердити це документально, щоб його доходи не аналізувалися при призначенні субсидії.