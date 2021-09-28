В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии в этом отопительном сезоне

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в этом отопительном сезоне средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составит около 2 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лазебной.

"Ожидаем, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021-2022 составит около 2 тысяч гривен", - заявила министр.

Она также добавила, что в прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получало около 3 млн домохозяйств.

"Мы ожидаем, что в этом сезоне будет сопоставима цифра. На сегодня субсидия уже назначена почти 2,5 млн домохозяйств. Из них автоматически почти 2 млн заявления от людей продолжают поступать, процесс назначения субсидий продолжается", - резюмировала Лазебная.