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Украинцам рассказали, кто получит дополнительные 50 гривен к пенсии: названы категории

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Среда 06 октября 2021 16:53
Украинцам рассказали, кто получит дополнительные 50 гривен к пенсии: названы категории Кто из пенсионеров получит надбавку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине можно не только перейти с одного вида пенсионных выплат на другой, но и получить 50 грн надбавки к пенсии на уход. В частности, многих граждан интересует, кто же может получить такую выплату.

Об этом сообщил "Пенсионный курьер".

Кто получит надбавку

Так, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16.07.2008 № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", получить надбавку к пенсии на уход в размере 50 грн имеют право:

  • Люди, имеющие инвалидность I группы;
  • Одинокие люди с инвалидностью II группы, которым нужен постоянный посторонний уход или достигшие пенсионного возраста;
  • Одинокие люди с инвалидностью III группы. В частности, достигших пенсионного возраста;
  • Одинокие пенсионеры по возрасту и за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Также те, которые получают государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, что не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Отметим, что с 1 октября пенсионеры от 75 до 80 лет получать дополнительно к пенсии до 400 гривен в месяц. Для граждан этого возраста устанавливается минимальная пенсия в размере 2,5 тысячи гривен при наличии страхового стажа 20-25 лет и более.

Ранее мы сообщали, что минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен.

Также мы писали, кого в Украине не коснется пенсионная реформа.

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