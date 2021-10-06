Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен: Шмыгаль сделал заявление
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен. Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен.
Об этом заявил премьер-министр, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.
По его словам, повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.
"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль.
Такая пенсия будет для украинцев, у которых стаж 35 лет.
Напомним, около миллиона пенсионеров, достигших определенного возраста, с 1 октября начали получать дополнительно ежемесячные выплаты к пенсиям в размере 400 гривен.