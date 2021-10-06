Українцям розповіли, хто отримає додаткові 50 гривень до пенсії: названо категорії

В Україні можна не тільки перейти з одного виду пенсійних виплат на інший, а й отримати 50 грн надбавки до пенсій на догляд. Зокрема, багатьох громадян цікавить, хто ж може отримати таку виплату.

Хто отримає надбавку

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", отримати надбавку до пенсії на догляд у розмірі 50 грн мають право:

Люди, які мають інвалідність I групи;

Одинокі люди з інвалідністю II групи, яким потрібен постійний сторонній догляд або досягли пенсійного віку;

Самотні люди з інвалідністю III групи. Зокрема, які досягли пенсійного віку;

Одинокі пенсіонери за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Також ті, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Зазначимо, що з 1 жовтня пенсіонери від 75 до 80 років отримуватимуть додатково до пенсії до 400 гривень на місяць. Для громадян цього віку встановлюється мінімальна пенсія в розмірі 2,5 тисячі гривень за наявності страхового стажу 20-25 років і більше.