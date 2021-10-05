Кого в Украине не коснется пенсионная реформа: названы категории

Накопительная пенсионная система в Украине после введения может "обойти" некоторые категории граждан. Речь идет о людях, которые уже сейчас достигли пенсионного или предпенсионного возраста, отметил бывший вице-премьер-министр Павел Розенко.

Об этом эксперт заявил в эфире канала " Украина 24 ".

По словам экс-чиновника, при внедрении пенсионной реформы и накопительной системы она не будет касаться нынешних категорий пенсионеров и граждан, которые сегодня старше 40-45 лет - вопрос их обеспечения остается открытым.

Об этом, по мнению Розенко, "надо говорить откровенно, о чем, к сожалению, не совсем искренне сегодня говорит украинская власть".

Бывший министр считает, что накопительные пенсии могут полноценно заработать "в далеком будущем".

"Наверное, сегодня нам надо говорить, как выжить пенсионерам сегодняшним, и что делать людям в 50 лет, у которых нет возможности, чтобы накопить достаточный страховой стаж. Что будет с ними, когда они будут выходить на пенсию?" - высказался Розенко.

Он также напомнил о проблеме теневой экономики.

"Ни одна форма пенсионной системы в любом государстве не сработает, когда 50% экономики находится в тени", - подчеркивает эксперт.