Украинцам рассказали, на какой срок теперь назначают субсидии
Субсидия в Украине (коллаж РБК-Украина)
Субсидии в Украине назначают людям на определенный срок.
Об этом рассказали на сайте Минсоцполитики.
Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).
Расчет субсидии на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставки и распределения природного газа, поставки и распределения электрической энергии производится в мае. Считается, что отопительный сезон длится с 16 октября по 15 апреля.
Получатели субсидии должны течение месяца информировать органы социальной защиты об изменениях:
- состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;
- перечня получаемых услуг;
- исполнителя услуг.
- о единовременных покупках или других финансовых операциях на сумму более 50 тысяч грн.
Какие документы подаются
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
Как мы ранее писали, украинцы могут проверить назначение жилищной субсидии онлайн.