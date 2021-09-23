Украинцам рассказали, на какой срок теперь назначают субсидии

Об этом рассказали на сайте Минсоцполитики.

Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Расчет субсидии на оплату коммунальных услуг по поставке тепловой энергии, поставки и распределения природного газа, поставки и распределения электрической энергии производится в мае. Считается, что отопительный сезон длится с 16 октября по 15 апреля.

Получатели субсидии должны течение месяца информировать органы социальной защиты об изменениях:

состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса;

перечня получаемых услуг;

исполнителя услуг.

о единовременных покупках или других финансовых операциях на сумму более 50 тысяч грн.

Какие документы подаются