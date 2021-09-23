Українцям розповіли, на який термін тепер призначають субсидії

Про це розповіли на сайті Мінсоцполітики.

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Розрахунок субсидії на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання і розподілу природного газу, постачання і розподілу електричної енергії проводиться в травні. Вважається, що опалювальний сезон триває з 16 жовтня по 15 квітня.

Отримувачі субсидії повинні протягом місяця інформувати органи соціального захисту про зміни:

складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;

переліку одержуваних послуг;

виконавця послуг.

про одноразові покупки або інші фінансові операції на суму понад 50 тисяч грн.

Які документи подаються