Українцям розповіли, на який термін тепер призначають субсидії
Субсидія в Україні (колаж РБК-Україна)
Субсидії в Україні призначають людям на певний термін.
Про це розповіли на сайті Мінсоцполітики.
Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Розрахунок субсидії на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання і розподілу природного газу, постачання і розподілу електричної енергії проводиться в травні. Вважається, що опалювальний сезон триває з 16 жовтня по 15 квітня.
Отримувачі субсидії повинні протягом місяця інформувати органи соціального захисту про зміни:
- складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;
- переліку одержуваних послуг;
- виконавця послуг.
- про одноразові покупки або інші фінансові операції на суму понад 50 тисяч грн.
Які документи подаються
- заява про призначення та надання житлової субсидії,
- декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Як ми раніше писали, українці можуть перевірити призначення житлової субсидії онлайн.