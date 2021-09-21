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Как проверить назначение субсидии онлайн: инструкция Минсоцполитики

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 16:47
Как проверить назначение субсидии онлайн: инструкция Минсоцполитики Фото: о назначении субсидии можно узнать из реестра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы могут проверить назначение жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий. Поиск в реестре возможен по адресу домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).

Реестр находится в открытом доступе по адресу https://subsidii.ioc.gov.ua.

Для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, о суммах ежемесячных начислений, а также, где содержится личное дело - название органа социальной защиты населения.

По данным пресс-службы, информация в реестре обновляется один раз в месяц - в начале текущего месяца за предыдущий месяц.

Напомним, Кабинет министров будет просить Верховную раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен. По состоянию на 10 сентября на субсидии использовано более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.

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