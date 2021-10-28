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Украинцам рассказали, как будут проверять получателей субсидий

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Четверг 28 октября 2021 15:02
Украинцам рассказали, как будут проверять получателей субсидий Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Проверками получателей субсидий будет заниматься Национальная социальная сервисная служба, по квартирам никто ходить не будет.

Об этом рассказала министр социальной политики в интервью The Page.

"В настоящее время проверками будет заниматься Национальная социальная сервисная служба. Но она, как и Минфин, не будет ходить с проверками по квартирам. Работа будет максимально автоматизирована с применением риск-ориентированного подхода", - рассказала министр.

В основном украинцы знают правила оформления субсидий, и кто на них может рассчитывать, но некоторые не сообщают о покупках, которые превышают 50 тысяч гривен. А это становится явным из реестра банков.

"Такие проверки или верификации Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов в разных госреестрах и если находит несоответствия, то просит органы соцзащиты разобраться. Статистика показывает, что существенные разногласия проявляются лишь в 7% рекомендаций Минфина по результатам таких проверок", - отметила Марина Лазебная.

Отметим, что новые правила для назначения субсидий будут корректировать, но уже по истечению отопительного сезона.

Как мы ранее сообщали, субсидии в "красных" зонах будут начислять по-новому.

Напомним, ранеесообщалось, как оформить субсидию на коммунальные услуги.

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Субсидии в Украине
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