Субсидии в "красных" зонах будут начислять по-новому: что изменилось
Фото: субсидии в "красных" зонах буду выше (Виталий Носач/РБК-Украина)
Начисление субсидий в "красной" зоне адаптивного карантина осуществляется на увеличенные социальные нормативы. В частности, такие нормативы увеличены на 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.
Сообщается, что расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.
Отметим, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:
- холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды)
- горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц
- водоотведение - 3,6 кубометра на одного человека в месяц
- газ - при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;
- электроэнергия - 70 кВт*ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт*ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт*ч в месяц и так далее.
С более подробной информации можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как оформить субсидию на коммунальные услуги.