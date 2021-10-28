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Українцям розповіли, як перевірятимуть одержувачів субсидій

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Четвер 28 жовтня 2021 15:02
Українцям розповіли, як перевірятимуть одержувачів субсидій Субсидії в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Перевірками одержувачів субсидій займатиметься національна соціальна Сервісна служба, по квартирах ніхто ходити не буде.

Про це розповіла Міністр соціальної політики в інтерв'ю The Page.

"Зараз перевірками буде займатися національна соціальна Сервісна служба. Але вона, як і Мінфін, не буде ходити з перевірками по квартирах. Робота буде максимально автоматизована із застосуванням ризик-орієнтованого підходу", - розповіла міністр.

В основному українці знають правила оформлення субсидій, і хто на них може розраховувати, але деякі не повідомляють про покупки, які перевищують 50 тисяч гривень. А це стає явним з реєстру банків.

"Такі перевірки або верифікації Мінфін проводить з 2016 року. Він перевіряє субсидіантів у різних держреєстрах і якщо знаходить невідповідності, то просить органи соцзахисту розібратися. Статистика показує, що суттєві розбіжності проявляються лише в 7% рекомендацій Мінфіну за результатами таких перевірок", - зазначила Марина Лазебна.

Зазначимо, що нові правила для призначення субсидій будуть коригувати, але вже по закінченню опалювального сезону.

Як ми раніше повідомляли, субсидії в "червоних" зонах будуть нараховувати по-новому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як оформити субсидію на комунальні послуги.

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Субсидії в Україні
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