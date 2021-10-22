Как оформить субсидию на коммунальные услуги: вам поможет эта инструкция
Субсидии в Украине в этом году смогут получить около трех миллионов заявителей. Количество увеличится в отопительном сезоне. Документы нужно подавать уже сейчас, чтобы получить скидки с начала отопительного сезона и до апреля.
Как подать документы на субсидию и что для этого нужно, рассказали на Урядовом портале.
Право на субсидии имеет каждая украинская семья или отдельное лицо, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.
Для оформления субсидий нужно подать заявление и декларацию о доходах на сайте Министерства социальной политики – по этой ссылке.
Пройдите электронную идентификацию – с помощью электронной почты (предварительная подача документов), с помощью электронной цифровой подписи или Bank ID (онлайн-назначение помощи).
Заполните документы – заявление и декларацию о доходах и расходах в электронном виде на сайте.
С помощью электронной почты
- Заполните документы для назначения субсидии
- Распечатайте
- Направьте документы в электронном виде на предварительное рассмотрение
- Понадобится личное присутствие при подаче документов в бумажном виде
С помощью цифровой подписи
- Войдите в систему
- Заполните документы для назначения субсидий
- Направьте документы в электронном виде для рассмотрения
- Ждите решения
С помощью Bank ID
- Заполните документы для назначения субсидии
- Отправьте в электронном виде на предварительное рассмотрение
Все заявления подаются абсолютно бесплатно.
За что могут лишить субсидии
Наличие депозита в банке свыше 100 тысяч гривен
Задолженность по уплате алиментов
Долги за коммунальные услуги превысили 20 необлагаемых минимумов
Наличие авто, которому менее 5 лет
Наличие жилплощади свыше нормы (квартира больше 130 кв. м, дом – больше 230 кв. м)
Покупка автомобиля или квартиры за последние 12 месяцев.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как можно проверить назначение субсидии онлайн.
А также мы писали о том, как самостоятельно рассчитать размер субсидий.