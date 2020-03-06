Украинцам придется покупать новую визу в Египет: когда они начнут действовать

Как изменятся правила посещения Египта для туристов и когда они начнут действовать - в материале Styler
В Египте изменили правила получения туристической визы и теперь ее можно будет оформить не на 30, а на 90 дней. Также можно будет оформить длительную визу – сроком на пять лет. Для тех, кто собирается летом любоваться достопримечательностями – предполагаются скидки.
Новые визовые правила начнут действовать в Египте с 1 июня 2020 года. Предполагается, что нововведение значительно облегчит туристам планирование поездок.
Стоит отметить, что ранее мы сообщали, какой город у туристов в Европе самый популярный.