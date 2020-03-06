Українцям доведеться купувати нову візу в Єгипет: коли вони почнуть діяти

Як зміняться правила відвідування Єгипту для туристів і коли вони почнуть діяти - в матеріалі Styler
В Єгипті змінили правила отримання туристичної візи та тепер її можна буде оформити не на 30, а на 90 днів. Також можна буде оформити тривалу візу терміном на п'ять років. Для тих, хто збирається влітку милуватися пам'ятками – передбачаються знижки.
Нові візові правила почнуть діяти в Єгипті з 1 червня 2020 року. Передбачається, що нововведення значно полегшить туристам планування поїздок.
Що входить в нові правила:
- Туристи зможуть неодноразово відвідувати Єгипет
- Максимальний час перебування туристів у Єгипті – 90 днів
- Документи можна буде подати через єгипетські консульства або на порталі оформлення віз.
- Віза видаватиметься терміном на п'ять років.
- Туристи, які прилітають в Єгипет в аеропорти Луксора та Асуана влітку, в найспекотніший час – будуть мати право на знижку при оформленні візи в розмірі 10 доларів.
- Вартість візи у неспекотний період – 25 доларів.
- Туристи можуть безкоштовно оформити двотижневе перебування на курортах Південного Синая прямо в аеропорту Шарм-ель-Шейх
Варто відзначити, що раніше ми повідомляли, яке місто у туристів в Європі найпопулярніше.