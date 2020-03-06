Українцям доведеться купувати нову візу в Єгипет: коли вони почнуть діяти

В Єгипті змінили правила отримання туристичної візи та тепер її можна буде оформити не на 30, а на 90 днів. Також можна буде оформити тривалу візу терміном на п'ять років. Для тих, хто збирається влітку милуватися пам'ятками – передбачаються знижки.

Нові візові правила почнуть діяти в Єгипті з 1 червня 2020 року. Передбачається, що нововведення значно полегшить туристам планування поїздок.

Що входить в нові правила:

Туристи зможуть неодноразово відвідувати Єгипет

Максимальний час перебування туристів у Єгипті – 90 днів

Документи можна буде подати через єгипетські консульства або на порталі оформлення віз.

Віза видаватиметься терміном на п'ять років.

Туристи, які прилітають в Єгипет в аеропорти Луксора та Асуана влітку, в найспекотніший час – будуть мати право на знижку при оформленні візи в розмірі 10 доларів.

Вартість візи у неспекотний період – 25 доларів.

Туристи можуть безкоштовно оформити двотижневе перебування на курортах Південного Синая прямо в аеропорту Шарм-ель-Шейх

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли, яке місто у туристів в Європі найпопулярніше.