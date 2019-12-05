Неожиданно: назван самый популярный город среди туристов

Гонконг стал самым популярным среди туристов городом (Фото: bloomberg.com)

Составлен рейтинг самых туристических городов на планете

Рейтинг самых популярных городов мира среди иностранных туристов в 2019 году снова возглавил Гонконг. Лидирующую пзицию он сохранил, несмотря на месяцы политических волнений, которые привели к резкому сокращению числа туристов. Тем временем Нью-Йорк выпал из первой десятки, а Дели впервые вошел в топ-10. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на отчет Top 100 City Destinations 2019 от Euromonitor International.

Бангкок занял в этом списке второе место, за ним следуют Макао и Сингапур.

Первую пятерку замыкает Лондон, хотя столица Британии опустилась на две позиции, поскольку Brexit потенциально ведет к ужесточению визовых ограничений для граждан ЕС.

Исследователи ожидают, что во всем мире количество туристов увеличится на 4,2% в 2019 году до 1,5 миллиарда поездок.

В Гонконге митинги и протесты длятся с с июня 2019 (twitter.com/HongKongFP)

Нью-Йорк, который является самым популярным направлением в США среди международных путешественников, опустился с 8-го места на 11-е, а Майами (29), Лос-Анджелес (33) и Лас-Вегас (38) были следующими по величине городами США в списке.

"Конкуренция со стороны Азии и Европы привела к тому, что в последние годы в большинстве американских городов наблюдается спад, несмотря на положительный рост числа прибывающих для большинства", - говорится в материале.

По словам автора доклада Рабии Ясмин, растущее торговое напряжение с Китаем является "одной из главных проблем для туристической индустрии", и многие города США активно пытаются использовать прибыльный китайский туристический рынок.

Исследования Euromonitor охватывают зарубежных туристов, которые остаются более 24 часов и менее одного года в более чем 400 городах по всему миру. Это могут быть люди, путешествующие по делам, на отдыхе и приехавшие в гости к семье или друзьям, но не включает тех, кто работает или учится за границей, а также военнослужащих, экипаж транспорта, пассажиров круизных судов и людей, перемещенных в результате войны или стихийных бедствий.

Рейтинги 2019 года были рассчитаны с использованием оценок, основанных на данных о прибытии за неполный год, что означает, что место Гонконга как мировой столицы путешественников все еще может измениться. Ведь городская туристическая индустрия сильно пострадала от протестов, которые бушуют почти каждую неделю с июня.

Составлен топ-100 самых популярных городов среди иностранных туристов (Фото: скрин bloomberg.com)

Как заявил старший аналитик Euromonitor Саймон Хейвен, высокие показатели прибытий в первой половине года уменьшат влияние протестов на общее количество посетителей в год. По его словам, за период с января по июнь 2019 года количество прибывающих выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле их число начало снижаться, причем наиболее заметным было падение в августе, когда в городе произошло падение на 40% по сравнению с августом 2018 года.

На основании последних данных, полученных от Совета по туризму Гонконга и прогнозов Euromonitor, ожидается, что общее количество прибывающих в Гонконг в 2019 году сократится на 5-10%.

Список Euromonitor показывает, что азиатский туризм находится на подъеме.

В Европе более традиционные горячие точки, такие как Барселона, Милан и Вена, снизились в рейтинге, в то время как города с "непростыми направлениями" - Хорватия, Словения и Швеция - выросли.