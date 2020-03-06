Украинцам придется покупать новую визу в Египет: когда они начнут действовать
Египет вводит новые визовые правила (Коллаж РБК-Украина)
Как изменятся правила посещения Египта для туристов и когда они начнут действовать - в материале Styler
В Египте изменили правила получения туристической визы и теперь ее можно будет оформить не на 30, а на 90 дней. Также можно будет оформить длительную визу – сроком на пять лет. Для тех, кто собирается летом любоваться достопримечательностями – предполагаются скидки.
Новые визовые правила начнут действовать в Египте с 1 июня 2020 года. Предполагается, что нововведение значительно облегчит туристам планирование поездок.
Что входит в новые правила:
- Туристы смогут неоднократно посещать Египет
- Максимальное время пребывания туристов в Египте – 90 дней
- Документы можно будет подать через египетские консульства или на портале оформления виз.
- Виза будет выдаваться сроком на пять лет.
- Туристы, которые прилетают в Египет в аэропорты Луксора и Асуана летом, в самое жаркое время – будут иметь право на скидку при оформлении визы в размере 10 долларов.
- Стоимость визы в нежаркий период – 25 долларов.
- Туристы могут бесплатно оформить двухнедельное пребывание на курортах Южного Синая прямо в аэропорту Шарм-эль-Шейх
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