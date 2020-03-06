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Украинцам придется покупать новую визу в Египет: когда они начнут действовать

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 07:34
Украинцам придется покупать новую визу в Египет: когда они начнут действовать
Египет вводит новые визовые правила (Коллаж РБК-Украина)

Как изменятся правила посещения Египта для туристов и когда они начнут действовать - в материале Styler

В Египте изменили правила получения туристической визы и теперь ее можно будет оформить не на 30, а на 90 дней. Также можно будет оформить длительную визу – сроком на пять лет. Для тех, кто собирается летом любоваться достопримечательностями – предполагаются скидки.

Новые визовые правила начнут действовать в Египте с 1 июня 2020 года. Предполагается, что нововведение значительно облегчит туристам планирование поездок.

Что входит в новые правила:

  • Туристы смогут неоднократно посещать Египет
  • Максимальное время пребывания туристов в Египте – 90 дней
  • Документы можно будет подать через египетские консульства или на портале оформления виз.
  • Виза будет выдаваться сроком на пять лет.
  • Туристы, которые прилетают в Египет в аэропорты Луксора и Асуана летом, в самое жаркое время – будут иметь право на скидку при оформлении визы в размере 10 долларов.
  • Стоимость визы в нежаркий период – 25 долларов.
  • Туристы могут бесплатно оформить двухнедельное пребывание на курортах Южного Синая прямо в аэропорту Шарм-эль-Шейх

Стоит отметить, что ранее мы сообщали, какой город у туристов в Европе самый популярный.

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