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Українцям доведеться купувати нову візу в Єгипет: коли вони почнуть діяти

STYLERЖиття    06.03.2020 - 07:34
Українцям доведеться купувати нову візу в Єгипет: коли вони почнуть діяти
Єгипет вводить нові візові правила (Колаж РБК-Україна)

Як зміняться правила відвідування Єгипту для туристів і коли вони почнуть діяти - в матеріалі Styler

В Єгипті змінили правила отримання туристичної візи та тепер її можна буде оформити не на 30, а на 90 днів. Також можна буде оформити тривалу візу терміном на п'ять років. Для тих, хто збирається влітку милуватися пам'ятками – передбачаються знижки.

Нові візові правила почнуть діяти в Єгипті з 1 червня 2020 року. Передбачається, що нововведення значно полегшить туристам планування поїздок.

Що входить в нові правила:

  • Туристи зможуть неодноразово відвідувати Єгипет
  • Максимальний час перебування туристів у Єгипті – 90 днів
  • Документи можна буде подати через єгипетські консульства або на порталі оформлення віз.
  • Віза видаватиметься терміном на п'ять років.
  • Туристи, які прилітають в Єгипет в аеропорти Луксора та Асуана влітку, в найспекотніший час – будуть мати право на знижку при оформленні візи в розмірі 10 доларів.
  • Вартість візи у неспекотний період – 25 доларів.
  • Туристи можуть безкоштовно оформити двотижневе перебування на курортах Південного Синая прямо в аеропорту Шарм-ель-Шейх

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли, яке місто у туристів в Європі найпопулярніше.

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