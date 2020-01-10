Украинцам придется платить дополнительные взносы: названа сумма

Накопительные пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Сумма взноса на накопительную пенсию зависит от уровня доходов

Накопительная пенсия в Украине, которую предлагают сделать обязательной, предполагает ежемесячные взносы для всех украинцев. Они составят, как минимум, 1% от размера заработной платы. Об этом заявили в президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Законопроект № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", зарегистрированный в конце декабря в Верховной Раде, предполагает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения. Согласно деталям проекта, работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере, как минимум, 1% от заработной платы.

При желании, работник может увеличить размер самостоятельных взносов. В этом случае работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его заработной платы.

Как это работает?

Участник накопительной системе должен будет выбрать на сайте Центрального администратора пенсионный портфель - консервативный, сбалансированный или динамический. Выбор будет предложен только тем компаниям, которые были авторизованы в системе по управлению активами Пенсионного казначейства или уполномоченном негосударственном пенсионном фонде.

Если нет возможности пользоваться интернетом, выбор можно будет сделать, подав заявление установленного образца в органы Центрального администратора.

В случае, если участник системы не сделает выбор самостоятельно, его взносы подлежат автоматическому распределению между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями по управлению активами, с которыми Советом Пенсионного казначейства заключены договоры. Впрочем, участник системы в дальнейшем будет иметь право изменить пенсионный портфель или выбрать авторизованный негосударственный пенсионный фонд по собственному усмотрению.

В случае смерти участника системы право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам. До это времени они будут считаться его собственностью и будут храниться в банках, допущенных к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Напомним, что ранее Всемирный банк дал прогноз роста мировой экономики в 2020 году.