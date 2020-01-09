Пенсия в Украине: какие категории получат повышенные выплаты с января

Пенсия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Три категории украинских пенсионеров получат существенную прибавку в январе

В Украине с января повысят пенсии для трех категорий граждан. Кому и насколько поднимут выплаты, пишет издание "Юрлига".

Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" до 1 марта 2018 года и пересчитана с 1 января 2018 года, в 2020 году пенсия будет выплачиваться в повышенном размере.

Полицейским с 1 января 2020 года будет выплачиваться пенсия, которая с 1 января 2016 года была рассчитана из размера денежного обеспечения, в которую входит ставка по должности, доплаты к предыдущему размеру пенсии, повышения, индексации и другие доплаты.

Также сотрудникам правоохранительных органов ежемесячно будут компенсировать неполученную разницу между месячным размером повышенной пенсии с 1 января 2016 года и месячным размером пенсии, которая была получена с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года. Все доплаты будут проводиться до полного погашения суммы.

Еще одна категория пенсионеров, которая получит повышение – это пенсионеры, которые достигли 65 лет и имеют длительный стаж работы (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Пенсия для таких категорий повысится до 4723 гривен.

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ждут изменения еще одну категорию пенсионеров – неработающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше. Минимальный размер пенсии по возрасту составит с 1 января 1889,20 гривен.

Пересчет всех пенсий будет осуществляться автоматически.