Українцям доведеться платити додаткові внески: названа сума

Накопичувальні пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)

Сума внеску на накопичувальну пенсію залежить від рівня доходів

Накопичувальна пенсія в Україні, яку пропонують зробити обов'язковою, передбачає щомісячні внески для всіх українців. Вони складуть, як мінімум, 1% від розміру заробітної плати. Про це заявили в президентській фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Законопроект № 2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", зареєстрований наприкінці грудня у Верховній Раді, передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення. Згідно з деталями проекту, роботодавці будуть сплачувати 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючі особи будуть сплачувати внески у розмірі, як мінімум, 1% від заробітної плати.

При бажанні, працівник може збільшити розмір самостійних внесків. У цьому випадку роботодавець зобов'язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками у розмірі до 5% від суми його заробітної плати.

Як це працює?

Учасник накопичувальної системи повинен буде вибрати на сайті Центрального адміністратора пенсійний портфель - консервативний, збалансований або динамічний. Вибір буде запропонований тільки тим компаніям, які були авторизовані в системі управління активами Пенсійного казначейства або уповноваженому недержавному пенсійному фонді.

Якщо немає можливості користуватися інтернетом, вибір можна буде зробити, подавши заяву встановленого зразка в органи Центрального адміністратора.

У разі, якщо учасник системи не зробить вибір самостійно, його внески підлягають автоматичному розподілу між пенсійними портфелями, управління активами яких здійснюється авторизованими компаніями з управління активами, з якими Радою Пенсійного казначейства укладені договори. Втім, учасник системи в подальшому буде мати право змінити пенсійний портфель або вибрати уповноважений недержавний пенсійний фонд на власний розсуд.

У разі смерті учасника системи право власності на пенсійні заощадження переходять до його спадкоємців. До цього часу вони будуть вважатися його власністю і будуть зберігатися в банках, допущених до діяльності у другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

Нагадаємо, що раніше Світовий банк дав прогноз зростання світової економіки в 2020 році.