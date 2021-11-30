Украинцам повысят пенсии с 1 декабря: на сколько вырастут выплаты

Пенсии в Украине вырастут с 1 декабря 2021 года. Плановое повышение связано с увеличением минимальной заработной платы. Доплаты в декабре смогут получить многие украинские пенсионеры.

На какие суммы вырастут пенсионные выплаты с 1 декабря 2021 года – читайте в материале ниже.

В утвержденном бюджете Пенсионного фонда говорится о том, что в первую очередь повышение выплат коснется тех украинцев, которые получают самую маленькую пенсию.

Их ждет совсем небольшая прибавка – в 80 гривен и с декабря они будут получать 1 934 гривны.

На 200 гривен увеличатся выплаты у тех, у кого есть минимальный необходимый стаж. Для мужчин – 35 лет, а для женщин – 30 лет. Их пенсия с декабря составит 2 600 гривен.

Максимальная пенсия с 1 декабря вырастет на 800 гривен, и эта категория пенсионеров будет получать 19 340 гривен.

Также повышение коснется и различных доплат к пенсии. Украинцы получат индивидуальные доплаты за стаж сверх нормы, а все остальные надбавки, доплаты и повышения, которые зависят от размера минимального прожиточного минимума – тоже пойдут вверх.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, все перерасчеты будут произведены автоматически и дополнительно обращаться в соответствующие органы не нужно.