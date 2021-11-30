Українцям підвищать пенсії з 1 грудня: на скільки зростуть виплати
Пенсії в Україні зростуть з 1 грудня 2021 року. Планове підвищення пов'язане зі збільшенням мінімальної заробітної плати. Доплати в грудні зможуть отримати багато українських пенсіонерів.
На які суми зростуть пенсійні виплати з 1 грудня 2021 року – читайте в матеріалі нижче.
У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду йдеться про те, що в першу чергу підвищення виплат торкнеться тих українців, які отримують найменшу пенсію.
Їх чекає зовсім невелика надбавка – у 80 гривень і з грудня вони отримуватимуть 1 934 гривні.
На 200 гривень збільшаться виплати у тих, у кого є мінімальний необхідний стаж. Для чоловіків - 35 років, а для жінок – 30 років. Їх пенсія з грудня складе 2 600 гривень.
Максимальна пенсія з 1 грудня зросте на 800 гривень, і ця категорія пенсіонерів отримуватиме 19 340 гривень.
Також підвищення торкнеться і різних доплат до пенсії. Українці отримають індивідуальні доплати за стаж понад норму, а всі інші надбавки, доплати та підвищення, які залежать від розміру мінімального прожиткового мінімуму – теж підуть вгору.
Як відзначають в Пенсійному фонді України, всі перерахунки будуть проведені автоматично і додатково звертатися до відповідних органів не потрібно.
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