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Українцям підвищать пенсії з 1 грудня: на скільки зростуть виплати

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Вівторок 30 листопада 2021 08:31
Українцям підвищать пенсії з 1 грудня: на скільки зростуть виплати Хто з пенсіонерів отримає надбавку з 1 грудня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пенсії в Україні зростуть з 1 грудня 2021 року. Планове підвищення пов'язане зі збільшенням мінімальної заробітної плати. Доплати в грудні зможуть отримати багато українських пенсіонерів.

На які суми зростуть пенсійні виплати з 1 грудня 2021 року – читайте в матеріалі нижче.

У затвердженому бюджеті Пенсійного фонду йдеться про те, що в першу чергу підвищення виплат торкнеться тих українців, які отримують найменшу пенсію.

Їх чекає зовсім невелика надбавка – у 80 гривень і з грудня вони отримуватимуть 1 934 гривні.

На 200 гривень збільшаться виплати у тих, у кого є мінімальний необхідний стаж. Для чоловіків - 35 років, а для жінок – 30 років. Їх пенсія з грудня складе 2 600 гривень.

Максимальна пенсія з 1 грудня зросте на 800 гривень, і ця категорія пенсіонерів отримуватиме 19 340 гривень.

Також підвищення торкнеться і різних доплат до пенсії. Українці отримають індивідуальні доплати за стаж понад норму, а всі інші надбавки, доплати та підвищення, які залежать від розміру мінімального прожиткового мінімуму – теж підуть вгору.

Як відзначають в Пенсійному фонді України, всі перерахунки будуть проведені автоматично і додатково звертатися до відповідних органів не потрібно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як переоформити пенсію під час переїзду.

А також ми розповідали про те, які пільги покладені українкам за пізній вихід на пенсію.

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