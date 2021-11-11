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Повышение пенсионного возраста: какие доплаты положены украинкам за поздний выход на пенсию

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Четверг 11 ноября 2021 21:36
Повышение пенсионного возраста: какие доплаты положены украинкам за поздний выход на пенсию Коллаж РБК-Украина: какая компенсация положена украинкам за поздний выход на пенсию
Автор: Владимир Костырин

В Украине согласно новым правилам женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могли выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет. Для таких гражданок предусмотрена выплата компенсации от государства за то, что на отдых они не отправились в 55 лет, что предусматривалось по старому закону.

Об этом передает профильное издание "На пенсии".

Так, за то, что они вышли на пенсию на 4,5 года позже, им полагается выплата надбавки в размере 2,5% от основного размера пенсии.

Норма о доплате появилась в качестве компенсации для женщин, которым постепенно стали поднимать пенсионный возраст, начиная с 2011 года.

Как объясняет консультант Сергей Коробкин, ранее женщины при полном льготном стаже по Списку №2 (не менее 10 лет) выходили на пенсию по достижении 50 лет. Сейчас они имеют право на пенсию при достижении 55 лет.

"В данном случае никакая компенсация не предусматривается, так как это несколько иной вид пенсии с другими условиями назначения", - отметил специалист.

Напомним, в Украине с 1 декабря пенсия изменятся из-за повышения минимальной заработной платы, и тем, кто желает докупить недостающие годы страхового стажа, они обойдутся уже дороже.

Также мы писали о том, что некоторые категории пенсионеров могут претендовать на увеличение ежемесячных выплат - речь идет о надбавке "за выслугу лет".

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