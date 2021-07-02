Украинцам показали сервис со спецэффектами, где можно в реальном времени отследить молнии и грозы

В последнее время жители Украины столкнулись с сильными дождями, молниями и грозами. В сети появился интересный сервис, который в режиме реального времени показывает молнии и грозы.

Об этом рассказал Укргидрометцентр на своей странице в Facebook .

"В теплый период года грозы в Украине наблюдаются довольно часто, поэтому этот удобный онлайн-сервис, который отслеживает появление грозовой активности в реальном времени, может вам пригодиться", - говорится в сообщении.

Отслеживать грозы и молнии можно по этой ссылке.

Пользователи сети прокомментировали данный сервис.