В Киеве прошел мощный ливень с градом: непогода снесла билборд и повредила автомобили (видео)
В Киеве резко изменилась погода, и начал идти град с дождем. Улицы города залило водой.
Видео опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Так, в городе объявили первый уровень опасности, желтый.
Водители жалуются, что из-за ливня ухудшилась видимость на дорогах
В сети пишут, что град был настолько велик, что водители боялись оставлять автомобили на улице.
В Киеве градPosted by Информатор Киев on Tuesday, June 29, 2021
По Киеву прошел мощный ливень м градом. Нет, не тем о котором все подумали, метео погодным. Авты уцелели? Если что, надо накрывать советским матрасом, норм отрабатываетPosted by dtp.kiev.ua on Tuesday, June 29, 2021
Кроме того, из-за сильного ливня перед Жулянским мостом упал рекламный щит.
Как рассказали очевидцы, поваленный рекламный щит повредил два автомобиля. Также сообщают об одном пострадавшем.
Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Чп Киев Выезд с вишневого, на дорогу упал рекламный щит. Подбил два авто. Один пострадавший. Видео ИльяPosted by dtp.kiev.ua on Tuesday, June 29, 2021
Специалисты советуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.
Ранее мы сообщали, что на востоке Крыма пронесся смерч, повредивший 12 автомобилей.
Отметим, в оккупированной Ялте за два часа выпало около половины месячной нормы осадков.