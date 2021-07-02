Українцям показали сервіс зі спецефектами, де можна в реальному часі відстежити блискавки і грози

Останнім часом жителі України зіткнулися з сильними дощами, блискавками і грозами. У мережі з'явився цікавий сервіс, який в режимі реального часу показує блискавки і грози.
Про це розповів Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.
"У теплий період року грози в Україні спостерігаються досить часто, тому цей зручний онлайн-сервіс, який відстежує появу грозової активності в реальному часі, може вам стати у нагоді", - йдеться в повідомленні.
Відстежувати грози і блискавки можна за цим посиланням.
Користувачі мережі прокоментували даний сервіс.
Нагадаємо, ураган з потужною зливою і градом знову накрив Львів. Стихія 30 червня розгулялася всього через п'ять днів після минулого бурі, яка наробила чимало біди в місті.
Ми також писали про те, що в Києві пройшла потужна злива з градом. Негода знесла білборд і пошкодила автомобілі. При цьому столичні вулиці залило водою.