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Українцям показали сервіс зі спецефектами, де можна в реальному часі відстежити блискавки і грози

Автор: Роман Мирончук

Останнім часом жителі України зіткнулися з сильними дощами, блискавками і грозами. У мережі з'явився цікавий сервіс, який в режимі реального часу показує блискавки і грози.

Про це розповів Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.

"У теплий період року грози в Україні спостерігаються досить часто, тому цей зручний онлайн-сервіс, який відстежує появу грозової активності в реальному часі, може вам стати у нагоді", - йдеться в повідомленні.

Відстежувати грози і блискавки можна за цим посиланням.

Користувачі мережі прокоментували даний сервіс.

  • Чим радити сторонні сервіси, краще б ви радарну інформацію вчасно викладали, а не через 40 хв. А реально майже через годину;
  • Якраз був в епіцентрі подій на Шацьких озерах! Став свідком урагану з дощем і градом!
  • От як колись люди без сервісів грозових виживали;
  • Радари свої потрібно ставити.

Нагадаємо, ураган з потужною зливою і градом знову накрив Львів. Стихія 30 червня розгулялася всього через п'ять днів після минулого бурі, яка наробила чимало біди в місті.

Ми також писали про те, що в Києві пройшла потужна злива з градом. Негода знесла білборд і пошкодила автомобілі. При цьому столичні вулиці залило водою.

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