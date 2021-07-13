Украинцам показали, как растаможить "евробляху" онлайн: пошаговая инструкция

Украинцы могут растаможить свои авто на иностранной регистрации через онлайн, а именно личный кабинет на Едином государственном информационном веб-портале.
Об этом сообщаетГосударственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.
Для начала необходимо зайти в личный кабинет на Едином государственном информационном веб-портале.
При этом здесь можно со скидкой провести растаможку. Эта возможность появилась 15 июня и будет действовать до 10 ноября 2021 года. Это основной период. И до 8 февраля 2022 года - только для участников боевых действий.
Эксперты советуют зарегистрироваться на Едином государственном информационном веб-портале с помощью использования электронной цифровой подписи.
Можно зайти через Bank ID, но тогда подписать документ вы не сможете.
Далее подробно о всех последующих шагах рассказали на видео Государственной таможенной службы.
Напомним, в Украине возникли проблемы с растаможкой "евроблях" из трех стран.
Мы также писали о том, можно ли сдать "евробляху" на разборку.