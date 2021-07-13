Українцям показали, як розмитнити "евробляху" онлайн: покрокова інструкція

Українці можуть розмитнити свої авто на іноземній реєстрації через онлайн, а саме особистий кабінет на Єдиному державному інформаційному веб-порталі.
Про це повідомляє Державна митна служба України на своїй сторінці в Facebook.
Для початку необхідно зайти в особистий кабінет на Єдиному державному інформаційному веб-порталі.
При цьому тут можна зі знижкою провести розмитнення. Ця можливість з'явилася 15 червня і буде діяти до 10 листопада 2021 року. Це основний період. І до 8 лютого 2022 року - тільки для учасників бойових дій.
Експерти радять зареєструватися на Єдиному державному інформаційному веб-порталі за допомогою використання електронного цифрового підпису.
Можна зайти через Bank ID, але тоді підписати документ ви не зможете.
Далі докладно про всі наступні кроки розповіли на відео Державної митної служби.
Нагадаємо, в Україні виникли проблеми з розмитненням "евроблях" з трьох країн.
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