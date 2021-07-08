В Украине возникли проблемы с растаможкой "евроблях" из трех стран: названа причина

В Украине возникли проблемы с растаможкой авто на Еврономер из Чехии, Словакии и Болгарии. Наша страна еще не получила разъяснения от этих государств, как нужно снимать с учета и оформлять договор купли-продажи машин.

Так, сейчас на таможне нет единой процедуры снятия авто с учета из этих стран.

По словам юриста Ивана Казачука, сама таможня еще до конца не понимает, как будет проходить процедура снятия с учета. А именно: с вывозом или без него, с транзитными номерами или нет, с отметками или же без них, со справками или нет. Однако, он отметил, что евроблях на этих регистрациях много.

Кроме того, Чехия и Словакия не снимают с учета машины на территории своих стран. А ввести в Украину авто с европейской регистрацией дорого, ведь тогда теряется льгота для растаможки.

Также в Болгарии регистрационная база авто закрыта ею могут пользоваться только внутри страны. Из-за нее невозможно выяснить, снят автомобиль с учета или нет.

Если авто ввозят как импорт, то по транзитным номерам таможеннику видно, что с учета она снята. Но в случае с болгарскими авто есть трудности.

Как пояснил юрист, можно направить запрос от украинской таможни в Болгарию с целью получения официального ответа. Но ответ может прийти через несколько месяцев. А если авто уже находится на таможенном оформлении, то до момента получения ответа машине придется находиться на таможенном терминале.

Кто подпадает под льготную растаможку

15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

Новые правила - для подержанных автомобилей с европейской регистрацией, от выпуска которых прошло более 5 лет, и которые ввезены в Украину не позднее 31 декабря 2020 года.

Если вы ввезли авто на еврономерах уже в 2021 году или только планируете это сделать, воспользоваться льготами вы не сможете. Кроме того, новые льготы касаются только легковых авто и грузовиков массой до 3,5 тонны. Первые должны соответствовать экологическому стандарту "Евро-2", вторые - "Евро-5".

Владельцы автобусов, микроавтобусов, мотоциклов и грузовиков весом более 3,5 тонны рассчитывать на льготы не могут.

Один владелец имеет право на растаможку только одного автомобиля по льготным правилам.