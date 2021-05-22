Можно ли сдать евробляху на разборку: какие риски и будет ли штраф

Можно ли сдавать евробляхи в Украине на разборку? Этим вопросом довольно часто задаются владельцы автомобилей на еврономерах, или те, кто занимается "пригонкой" машин из стран Европы.

Какие санкции грозят тому, кто хочет сдать свое авто на разборку, и о суммах штрафов рассказали на Facebook -странице "Авто Евро Сила".

Таможенный режим. Это, говорят специалисты, первое, что нужно знать.

Если авто ввозили лично вы в таможенном режиме "транзит" или "временный ввоз" (консульский учет) - сдав евробляху на разборку вы с 15 ноября 2021 года получите таможенный штраф 170 тыс. грн.

Кроме того, если даже вы лично не ввозили авто, если покупали страховку на автомобиль, то информация из страховой компании о том, что вы эксплуатируете машину, передана в таможенные органы.

"Поэтому, после окончания срока на растаможку - 15 ноября 2021 года, таможня может вызвать вас для уточнения информации, с какой целью вы покупали страховку, и может составить протокол на 170 тыс. грн", - говорят автомобильные эксперты.

Ну и еще. Если вы на евробляхе имели полицейские штрафы, или были в ДТП, то в таком случае информацию о вас, как личность, которая эксплуатировала такой автомобиль, полицией была передана на таможню.

Поэтому в случае не растаможивания автомобиля или не вывоза в срок до 15 ноября, таможня тоже выпишет штраф в размере 170 тыс. грн.