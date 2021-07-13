Украинцам показали, как растаможить "евробляху" онлайн: пошаговая инструкция

Украинцы могут растаможить свои авто на иностранной регистрации через онлайн, а именно личный кабинет на Едином государственном информационном веб-портале.

Об этом сообщаетГосударственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook .

Для начала необходимо зайти в личный кабинет на Едином государственном информационном веб-портале.

При этом здесь можно со скидкой провести растаможку. Эта возможность появилась 15 июня и будет действовать до 10 ноября 2021 года. Это основной период. И до 8 февраля 2022 года - только для участников боевых действий.

Ограничения льгот

Льгота касается только легковых автомобилей;

А также грузовых общей массой до 3,5 тонны.

На одного человека можно оформить не больше, чем 1 автомобиль по каждой позиции, то есть 1 легковое авто и 1 грузовое.

Авто должны быть не младше 2015 года.

Также машина должна быть снята с учета у соответствующих органов иностранных государств.

Также должно быть соответствие экологическим нормам. Евро 2 для легковых и Евро 5 для грузовых авто.

Авто также не должно быть из страны агрессора.

Регистрация

Эксперты советуют зарегистрироваться на Едином государственном информационном веб-портале с помощью использования электронной цифровой подписи.

Можно зайти через Bank ID, но тогда подписать документ вы не сможете.

Далее подробно о всех последующих шагах рассказали на видео Государственной таможенной службы.