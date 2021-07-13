Українцям показали, як розмитнити "евробляху" онлайн: покрокова інструкція

Українці можуть розмитнити свої авто на іноземній реєстрації через онлайн, а саме особистий кабінет на Єдиному державному інформаційному веб-порталі.

Про це повідомляє Державна митна служба України на своїй сторінці в Facebook .

Для початку необхідно зайти в особистий кабінет на Єдиному державному інформаційному веб-порталі.

При цьому тут можна зі знижкою провести розмитнення. Ця можливість з'явилася 15 червня і буде діяти до 10 листопада 2021 року. Це основний період. І до 8 лютого 2022 року - тільки для учасників бойових дій.

Обмеження пільг

Пільга стосується тільки легкових автомобілів;

А також вантажних загальною масою до 3,5 тонни.

На одну людину можна оформити не більше, ніж 1 автомобіль по кожній позиції, тобто 1 легкове авто і 1 вантажне.

Авто повинні бути не молодше 2015 року.

Також машина повинна бути знята з обліку у відповідних органів іноземних держав.

Також має бути відповідність екологічним нормам. Євро 2 для легкових і Євро 5 для вантажних авто.

Авто також не повинно бути з країни агресора.

Реєстрація

Експерти радять зареєструватися на Єдиному державному інформаційному веб-порталі за допомогою використання електронного цифрового підпису.

Можна зайти через Bank ID, але тоді підписати документ ви не зможете.

Далі докладно про всі наступні кроки розповіли на відео Державної митної служби.