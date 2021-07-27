Украинцам из-за погоды грозит серьезная инфекционная болезнь

В Украине может распространиться малярия. Причиной распространения этой опасной инфекционной болезни эксперты называют изменение климата в нашей стране, что повлекло увеличение количества комаров и других насекомых.
И действительно, в последнее время украинцы жалуются на настоящее нашествие комаров, которые в частности атакуют курорты Азовского и Черного морей. Об увеличении количества "кровопийц" сообщали также жители Киева и других регионов страны.
Почему комаров стало больше и насколько они для нас опасны - читайте в материале ниже.
В мире насчитывается около трех тысяч видов комаров. В Украине обитают более 100 видов.
По словам энтомологов, сезон комаров длится в течение семи месяцев - с апреля по октябрь. Резкое же увеличение количества насекомых наблюдают не только в этом году.
Активное размножение комаров начинается, когда в течение длительного периода дожди чередуются с теплом. Именно такая погода держится последние пару недель в Украине.
Комары переносят:
Кроме того, их укусы вызывают аллергические реакции почти у всех людей.
Но одной из самых больших угроз все же является малярия - опасное для жизни заболевание, вызываемое паразитами и передающееся через укусы инфицированных самок малярийных комаров.
По подсчетам ВОЗ, только в позапрошлом году в мире малярией заболело 229 млн человек, из которых более 400 тыс. умерли.
Комары переносят малярию (фото: pixabay.com)
В Украине малярийные комары тоже есть. Хотя опасности заражения они пока не несут: постоянные источники инфекции отсутствуют, а сегодняшний климат не позволяет возбудителям болезни успеть развиться.
"Вместе с тем из-за глобального потепления, украинский климат с каждым годом меняется. В случае, если вместе с повышением температуры в Украине участятся длительные периоды высокой влажности, малярия начнет распространяться и у нас. Насколько массовым будет это явление, зависит от интенсивности климатических изменений. Это еще один из десятков и сотен фактов, которые доказывают необходимость заботиться об окружающей среде и бороться с глобальным потеплением", - пояснил в Facebook глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.
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