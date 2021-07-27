Украинцам из-за погоды грозит серьезная инфекционная болезнь

Комары могут быть смертельно опасными!

В мире насчитывается около трех тысяч видов комаров. В Украине обитают более 100 видов.

По словам энтомологов, сезон комаров длится в течение семи месяцев - с апреля по октябрь. Резкое же увеличение количества насекомых наблюдают не только в этом году.

Активное размножение комаров начинается, когда в течение длительного периода дожди чередуются с теплом. Именно такая погода держится последние пару недель в Украине.

Комары переносят:

Боррелиоз (болезнь Лайма),

лимфатический филяриоз (заражение паразитами),

туляремию (бактериальное заболевание).

Кроме того, их укусы вызывают аллергические реакции почти у всех людей.

Но одной из самых больших угроз все же является малярия - опасное для жизни заболевание, вызываемое паразитами и передающееся через укусы инфицированных самок малярийных комаров.

По подсчетам ВОЗ, только в позапрошлом году в мире малярией заболело 229 млн человек, из которых более 400 тыс. умерли.

Комары переносят малярию (фото: pixabay.com)

А при чем здесь Украина?

В Украине малярийные комары тоже есть. Хотя опасности заражения они пока не несут: постоянные источники инфекции отсутствуют, а сегодняшний климат не позволяет возбудителям болезни успеть развиться.

"Вместе с тем из-за глобального потепления, украинский климат с каждым годом меняется. В случае, если вместе с повышением температуры в Украине участятся длительные периоды высокой влажности, малярия начнет распространяться и у нас. Насколько массовым будет это явление, зависит от интенсивности климатических изменений. Это еще один из десятков и сотен фактов, которые доказывают необходимость заботиться об окружающей среде и бороться с глобальным потеплением", - пояснил в Facebook глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.

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