Не коронавирусом единым: какие болезни подстерегают туристов на отдыхе

Несмотря на пандемию коронавируса, летняя пора отпусков в самом разгаре. Но не только COVID-19 сейчас представляет опасность для здоровья.

Какие самые распространенные болезни могут ожидать туриста во время поездок рассказали специалисты Центра общественного здоровья Минздрава.

Какие неприятности со здоровьем могут постигнуть туристов

В отпуске летом могут произойти отравление несвежей пищей и заражение кишечными инфекциями: ротавирусом, гепатитом А, сальмонеллезом.

Заразиться можно как не соблюдая элементарной гигиены, так и после обеда в кафе, приобретения несвежей продукции или употребляя пищу, которая быстро испортилась в жару.

Другая болезнь, которая напоминает о себе летом – ботулизм. Любовь к соленой и вяленой рыбы, особенно купленной на стихийном рынке, может обернуться и ботулизмом, и другой кишечной инфекцией.

Основные правила питания во время поездок

Так, украинским туристам стоит не забывать о безопасность пищевых продуктов. Особенно если путешествуете вглубь страны или сельскую местность. Желательно избегать уличной еды, не употреблять сырую и мало термически обработанную пищу, заботиться о личной гигиене, часто мыть руки, мыть все овощи и фрукты, избегать экзотических блюд, в качестве которых вы не уверены.

Кроме того, в любой стране важно соблюдать правила личной гигиены, употреблять только безопасную воду. Мыть руки, посуду, сырые овощи и фрукты также необходимо безопасной водой.

Фото: как не заболеть во время отдыха (pixabay)

Также важно иметь медицинское страхование и обращаться за медицинской помощью в случае ухудшения самочувствия.

Экзотические болезни во время отдыха

Самые распространенные случаи завозных заболеваний в Украине — это малярия, лейшманиоз, горячки (Чикунгунья, денге, Западного Нила), холера.

Объединяет все эти заболевания то, что они передаются через укусы насекомых. Основная профилактика одинакова — использовать репелленты, засітчувати окна в помещениях, защищать тело, не выходить в часы наибольшей активности насекомых — утром и в сумерках.

Против холеры и других кишечных инфекций поможет потребление безопасной воды и пищевых продуктов. Также стоит помнить и о безопасности воды для бытовых нужд и гигиенических процедур — мытье посуды, стирка, мытье фруктов и овощей и тому подобное. Используйте бутылочную, кипяченую или отстоянную воду.

Фото: как не заболеть во время отдыха (pixabay)

Что сделать, чтобы не укусил клещ

Если вам придется много времени проводить на природе или жить в палатке, то желательно каждые два-три часа осматривать тело и одежду. Если берете домашних любимцев в поездку или на пикник, тоже не забывайте их осматривать на наличие клещей.

В случае, когда клещ присосался, его надо удалить (желательно в травмпункте) и затем следить за местом укуса. Сейчас очень много клещей переносят болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Поэтому важно пройти лабораторное тестирование и при необходимости согласиться на специфическое лечение по назначению врача.

Фото: как не заболеть во время отдыха (pexels)